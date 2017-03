TS Laevad võtab suure tõenäosusega järgmisel nädalal Türgi laevatehases Sefine vastu parvlaeva Tiiu ning see asub Eesti poole teele, edastab Meie Maa.



Jaanuari lõpus toimusid Sefine laevatehases ka Tiiu ametlikud merekatsetused, mis läksid hästi ja näitasid, et laev on töökorras.



Tiiu on 114 meetrit pikk, mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Tiiul saavad olema päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale.



Laev hakkab reisijaid teenindama Rohuküla-Heltermaa liinil.