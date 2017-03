Õiguskantsler leidis, et alkoholiaktsiisi plaanitud viisil tõstmine on põhiseadusega vastuolus. "Kas me jääme oma seisukoha juurde?" küsib peaminister iseendalt.

"Jah, jääme, ja pole saladust, et erinevad õigusasjatundjad ütlevad, et riigikohtu otsus on üsna ettearvamatu ja ju siis on Eestile läbi kohtulahendi seda selgust vaja," vastab ta kohe oma küsimusele. "Tehes tulumaksuvaba miinimumi reformi – ei taha me, et sealt inimestele kätte jääv lisaraha läheks alkoholi ostmiseks."

