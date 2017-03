Kuigi president Kersti Kaljulaid kutsus oma aastapäevakõnes üles pöörama suuremat tähelepanu perevägivallaga võitlemisele, ei saa rahanappuse tõttu näiteks pere-vägivalda pealt näinud lapsed Eestis nõustamist.

Naiste tugikeskuste töötajate sõnul kannatab seetõttu laste vaimne ja füüsiline tervis ning vägivaldne peremudel hakkab korduma põlvest põlve, edastab ERRi uudisportaal. Psühholoog Ülle Kalvik ütles, et kõige raskem tõendada vaimset vägivalda, mis on kõige hävitavam. "Pidev alandamine, pidev märkuste tegemine," ütles Kalvik.

Ta lisas, et vaimne vägivald on salakaval, see areneb hiilivalt, kuni on ohvri allutanud nii, et ta on segaduses ega mõista, mis tegelikult toimub.