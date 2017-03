Agentuuri Bloomberg iga-aastaselt koostatud maailma riikide viletsuse edetabelis sai Eesti mullusest kõrgema koha, mis tähendab, et elu on siin viletsamaks minemas.

Viletsuse edetabelit - inglise keeles misery index - peab Bloomberg kombineerides töötuse ja inflatsiooni ootusi. Ehk teisisõnu: mida vähem tööd ja suurem hinnatõus inimesi ees ootab, seda kõrgem on ka riigi koht edetabelis.

Eesti sai tunamullu 47. koha skooriga 5,7, mullu 40. koha tulemusega 7,9 ning tänavu on Eesti kerkinud 65 riigi seas 25. kohale 9,7 punktiga. Ehkki punktid on muutunud vähe, on Eesti tõusnud tabelis palju kõrgemale, mis on sisuliselt halb näitaja.

