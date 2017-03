Võru linna lasteaia Sõleke mudilased ei saanud veebruaris oma majja tagasi kolida, sest peatöövõtja on lootusetult graafikust maas: paraku tähendab see, et lasteaia kolimine lükkub tõenäoliselt suve lõppu.

Ta ütleb, et linn oleks kompromissideks valmis, kuid ka siis peaks venimise põhjusi põhjendama.

YIT Ehitus on tähtaegade venimist põhjendanud selliste ettenägematute asjaoludega, nagu vundamendi uute lahenduste projekteerimine, vundamendiga seotud lisatööd ja vihmaperiood, mis mõjutas keldrikorruse töid. Palmi sõnul suheldakse ehitusfirmaga peamiselt kirjalikult, et teineteisest veelgi rohkem mööda ei räägitaks.

"Kui küsimus oleks objektiivsetes põhjustes, siis sellest saaks aru. Oleme ses suhtes ka vastu tulnud. Kui lasteaia nurga vundament vajas lisatoestamist, arvestasime sellega, ja tähtaega on ka edasi lükatud. See oli siiski vaid ainus objektiivne põhjus, mis ei venitanud remonti kuude võrra," nendib Palm, et lasteaed on osaliselt tõesti soisel maal.

Lubadusi on varemgi antud

Yit Ehituse divisjonijuht Andras Kelt kinnitas Õhtulehele, et ettevõtte eesmärk on tööd märtsis lõpetada. Kelt lisas, et töövõtja ja tellija eesmärk on hoone võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt valmis ehitada.

Palm ütleb, et ehitaja andis küll uue umbmäärase tähtaja, kuid on lubadusi ennegi murdnud ja jutt, et lasteaed antakse märtsi jooksul üle, ei tundu kuigi realistlik. YIT Ehitus plaanib hoone üle anda korpuste kaupa. Praegu tehakse sisetöid.

Võru haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe ütles Õhtulehele, et kõik Sõlekese 195 last on saanud koha kahel asenduspinnal, mis on lasteaia lähedal. "Lapsevanemad on olukorda rahulikult võtnud ega ole käinud linnavalitsuses seoses remondi venimisega pahameelt avaldamas," kinnitab ta.

Poltimäe sõnul saab 2,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Sõlekesest linna uhkeim ja tänapäevaselt energiasäästlik lasteasutus.

(Aldo Luud)

