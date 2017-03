Eesti logopeedid keskenduvad laste abistamise kõrval üha enam täiskasvanutele ja teevad meditsiinis revolutsiooni: hingamisaparaadi külge ühendatud inimestele antakse tagasi hääl ja neelamine.

Täna tähistatakse üleeuroopalist logopeedide päeva. "Ühiskonnas on arvamus, et logopeed on ainult see, kes õpetab lapsele selgeks, kuidas öelda r-tähte ja lugema-kirjutama," selgitab Tartu ülikooli kliinikumis kliinilise logopeedina töötav Aaro Nursi.

See arvamus on ekslik. "Logopeed tegeleb inimesega aga sünnist surmani ja vaatab laiemalt nii kommunikatsiooni kui ka neelamist."

Kliinikumi koridorides sillerdab päike. Neuroloogiaosakonnas töötav logopeed sammub rutakalt palati poole, kus lamab tema keerulisim patsient, 83aastane naine, kes iseseisvalt ei hinga. "Tere, Leenu!" (nimi muudetud) hüüab Nursi ja tõmbab voodi eest ära lumivalge eesriide. Leenu ei vasta. Ühes kolleeg Liisa Kolgiga on nad järgmisel hetkel lamava patsiendi kõri kallal: osavate liigutustega võetakse naise kaela küljest lahti hingamisaparaadiga ühendatud toru. Seejärel asendatakse vana toru uuega, vahelüliks pudelikorki meenutav roheline jupp. Naise näost paistab väike kergendus.