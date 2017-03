Jalutaja leidis üleeile Harjumaal sügavalt Vääna metsast kaks taksikoera, kellest üks oli juba surnud. Teada on, et nad kannatasid seal vähemalt kümmekond päeva, sest loomad leidnud mees kuulis esimest korda haukumist juba kümme päeva tagasi, kui käis oma koertega jalutamas. Siis ei teinud ta sellest numbrit, arvates, et keegi jalutab enda lemmikutega. Üleeile, kui ta läks jälle koertega metsa, kostis sealt taas klähvimist.

Ellujäänud loomale polnud aga kannatusterada abimehe saabumisega veel lõppenud. Kaija Paalbergi sõnul helistas härra Tallinna loomade hoiupaika, kellel on Väänaga leping, kuid ei saanud kedagi kätte. Paalberg ütles Õhtuleht.ee-le, et Tallinna lähivaldadel on jõus lepingud Tallinna hoiupaigaga, kuigi juba pikemat aega tegutseb Tallinnas Paljassaares ka loomade varjupaik. "Kuna härral oli selgelt meeles õpetus, et sellisel puhul ei tohi ise midagi teha, siis viis ta koerale sinna süüa ja proovis hoiupaika kätte saada."