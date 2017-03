Üleeile saadeti politsei- ja piirivalveameti (PPA) Facebooki leheküljele video, millel on näha, kuidas politseiauto kahtlaselt autode vahel manööverdab ja ületab tagatipuks ristmiku punast foorituld eirates. Jõhvi politseijuht tunnistab, et politseinikud käitusid vastutustundetult.

NAGU SÜSTIK: Politseiauto põikles autode vahel ühest sõidureast teise, mängides kaasliiklejate närvidel. (Kuivatõmmis)

Eile õhtupoolikuks oli videot, kus politseiauto tekitab liikluses ohtlikke olukordi, vaadatud üle 175 000 korra. Inimesed pärisid selle kohta PPA Facebooki lehel aru. Juhtunut kommenteeris Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik: "Ametnikud sõitsid väljakutsele, mis oli seotud kodanikult tulnud vihjega võimaliku joobes juhi kohta. Politseinikud lülitasid küll vilkurid sisse, kuid ei kontrollinud, kas need töötavad. Kuigi korravalvur võib alarmsõitu tehes kõrvale kalduda mõningatest liiklusreeglitest, peab ta siiski tegema kõik endast oleneva, et tema sõidustiil oleks teiste liiklejate suhtes ohutu. Meile on tähtis, et ametnikud reageeriksid juhtumitele operatiivselt, kuid ei ohustaks sellega kaasliiklejaid ja iseennast."

Kuusik möönab: "Tõepoolest, antud videos käitusid politseinikud vastutustundetult ja sooritasid mõtlematuid manöövreid, tekitades sellega liiklusohtlikke olukordi. Arusaadavalt õõnestas see paljude turvatunnet ja usaldust politsei suhtes, millest mul on väga kahju. Teeme sisejuurdluse, mille käigus analüüsime koos ametnikega, miks nad käitusid liikluses nii ja kuidas edaspidi selliseid olukordi vältida."