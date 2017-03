"Uue ülemuse pahatahtlikkust pidin taluma igal sammul," meenutab Hiiu vallavalitsuse endine õigusnõunik oma karjääri lõppu avalikus teenistuses. Kohus leidis, et tema ebaseaduslik vallandamine läheb vallale maksma vähemalt 15 000 eurot.

Marin Vallikivi on noor juristiharidusega Hiiu naine, kes töötab Kärdla põhikoolis kantseleijuhina. Vaid sekretärivilumust nõudvas ametis püüab ta jõudumööda leida ka erialast rakendust. "Ma olen oma töö ja kolleegidega väga rahul, kõik on hästi tore," lausub Marin, tunnistades, et pole hetkekski kaotanud lootust kunagi naasta oma ülikoolis õpitud ameti juurde.

Seni on tal aidanud erialast vormi säilitada näiteks edukalt kulgenud kohtuvaidlus eelmise tööandja, Hiiu vallavalitsusega. Seal töötas Marin ligi kaks ja pool aastat õigusnõunikuna, täites ajutiselt ka lapsepuhkusele siirdunud vallasekretäri kohustusi.

Hiiumaa on Marini kodusaar, kus ta on sündinud ja koolis käinud, kus elab tema perekond. Pärast kooli lõpetamist siirdus neiu mandrile haridusteed jätkama ja elukogemusi hankima. Pärast tudeerimist Tallinnas õigusinstituudis töötas ta juristina tervisekaitseinspektsioonis, justiitsministeeriumis ja Eesti advokatuuris. Uudishimu ja seikluslust on viinud teda Eestist kaugemalegi, Austraaliasse ja Rootsi. Kuulsas ülikoolilinnas Uppsalas istus Marin taas õpikute taha, et omandada magistrikraad, mille lõplik vormistamine seisab siiski alles ees. Umbes kolm aastat tagasi otsustas koduigatsusest vaevatud naine aastakese taas Hiiumaal veeta ja jättis tulevikuplaanid esialgu lahtiseks. Läks aga teisiti. Armas kodusaar pole ennast otsivat Marinit tänaseni lahti lasknud.