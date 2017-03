Laura Põldvere ja Koit Toome sõidavad looga "Verona" Ukrainasse Eurovisioni lauluvõistlusele.

"Me ei arvanud, et võit on võimalik, eriti pärast žüriihääletust. Jäime seal keskele ja mõtlesime, et on väga hästi, kui superfinaali pääseme. Võit on šokk, see tuli nagu maksahaak," kirjeldab üks tänavuse "Eesti laulu" võitjaid, Koit Toome, oma tundeid.

Koit (38) ja Laura Põldvere (28) panid laupäeva õhtul Saku suurhallis peetud "Eesti laulu" finaali kinni armastuslooga "Verona". Duett ei suutnud isegi tunnike pärast võitu oma õnne veel uskuda. "Ma arvan, et mul on väike palavik, sest ma pole 20 aastat sellist närvipinget tundnud," räägib Koit ja ütleb, et nad olid tegelikult viimse hetkeni kindlad, et võistlus lõpeb kuidagi teisiti.

"Mõtlesime, et keegi tuleb poolfinaalist ootamatult tagasi," meenutab Laura.