Tallinna halduskohus arutab endise Põhja-Tallinna asevanema Priit Kutseri kaebust erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sunniraha otsusele, sest ta pole tagasi maksnud valimisreklaamiks kulutatud linnaraha – Kutser teatab, et tal on puue ja ta on raskes majanduslikus seisus.

Riigikohus ei võtnud Priit Kutseri kaebust arutada, seetõttu tuleb tal erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutus täita ja 1234 eurot Tallinna linnale tagasi maksta. Kutseri ettekirjutus puudutas plakatit, mille eest tasus Tallinna linnavalitsus. Mullu detsembris teavitas Kutser ERJKile, et ta on töötu ja raske nägemisinvaliidsusega, mistõttu palub ettekirjutuses nõutud summat vähendada. ERJK teatas aga, et rakendab Kutseri suhtes sunniraha 500 eurot, kuna ettekirjutust ei ole täidetud. Veebruaris esitas Kutser Tallinna halduskohtule kaebuse, et keelata ERJK ettekirjutuse täitmiseks rakendatud sunniraha sisse nõudmine. Kaebajal on puue ja ta on raskes majanduslikus seisus, seisab kohtumääruses.