Laja sõnul tahaks jääkarubeebi võib-olla kogu aeg väljas olla, aga ema ei luba, sest seal varitsevad pojukest ohud: "Eriti on ohuallikaks naaberpuuris elav isakaru Nord."

Möödunud aasta novembris nägid Tallinna loomaaias ilmavalgust kaks jääkarupoega, kellest ellu jäi paraku vaid üks. Nooruke karupoiss käis õues ka eile, kui loomaaias tähistati jääkarupäeva. Loomaaia loodushariduse ja avalike suhete osakonna juhataja Maris Laja kinnitas: "Ta on ikka iga päev õues käinud ja eks nad ikka tahavadki tulla välja."

Eile Tallinna loomaaias tähistatud jääkarupäeval vallutas rahva südameid veel nimetu karubeebi. Täna on viimane võimalus osaleda konkursil, kus otsitakse karupoisile sobivat nime.

Laja selgitab, et looduses isakaru poegadega ei tegele: selleks hetkeks, kui järglased sünnivad, on isakaru läinud oma teed. "Kui nad kohtuvad, on nad jääkarubeebidele ohtlikud."