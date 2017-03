Võib tunduda, et inimeste arv, kes läksid pühapäeval Kremli müüri äärde diktaator Jossif Stalini hauale lilli asetama, ei paista eriti suur, kuid uuringud näitavad, et 46 protsenti venemaalastest kiidab Stalini ajaloolise rolli heaks ja see on kõige kõrgem näitaja viimase 70 aasta jooksul. Stalini surmast möödus täna 64 aastat.

Esimeste seas pani Nõukogude Liidu kunagise juhi hauasambale lilli vene kommunistide liider Gennadi Zjuganov, kirjutas ERRi uudisteportaal. "Mõelge, Jossif Vissarionovitš Stalini 20 valitsemisaasta jooksul suurendas riik oma potentsiaali 70 korda, riigi majandusarengu tempod olid üle 16 protsendi, ajaloos pole midagi taolist olnud, Lenini-Stalini moderniseerimine ja Oktoobrirevolutsioon päästsid Vene riigi!" kuulutas Zjuganov.

Kes peaks täna päästma Venemaa, seda kommunistid täpselt ei tea, kuid nende hinnangul on selge, et praegusele võimule ei tasu loota.