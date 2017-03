"Oi-oi-oi-oi-oi…" oigas Kuku raadio esimene peatoimetaja Erki Berends otse-eetris 23 korda järjest. Parasjagu võttis rahvas Tallinnas Raekoja platsil vastu Barcelona olümpia sangareid. Osa publikust oli roninud platsiäärse maja tellingutele. Ootamatult aga andsid need raskusele järele – see vaatepilt panigi Erki oigama. Üks noormees sai surma, kümmekond vigastada. Nii nagu sel traagilisel 1992. aasta augustipäeval, on Kuku mikrofon püüdnud uudiseid juba veerand sajandit.

Erki, kes on ühtlasi üks raadiojaama asutajaid, räägib, et Kuku sai eetrivalmis 1. märtsil 1992. Omanikud Hans H. Luik ja Rein Lang olid andnud peatoimetajale kaks kuud aega jaama käivitamiseks. 1991. aasta sügisel oli juba alustanud Eesti esimene kohalik erajaam Tartu raadio, Kukust sai esimene üleriigiline kommertsraadio.

Erki esimene suurem töö oli Kuku meeskonna moodustamine. Kogemustega raadiotöötajaid leidus toona ainult ühes kohas, Eesti Raadios. Ka Erki pärines sealtsamast Kreutzwaldi tänava raadiokvartalist, kus ta oli töötanud juba üle 13 aasta. Tema visiidid uude ja vanasse raadiomajja hakkasid tasapisi kandma vilja ja nii mõnigi kord tuli ta tagasi saagiga – keegi oli taas nõusse räägitud. Olgu reporter või tehnikamees.

KUKU TÖÖKAS KOLLEKTIIV 1994: Foto on tähelepanuväärne selle poolest, et on viimane pilt Tiit Meosest (tagareas vasakult kolmas), kes hukkus parvlaeva Estonia õnnetuses. Meose lähedal istuvad Kuku omanikud Rein Lang (tagareas vasakult esimene) ja Hans H. Luik (tagareas vasakult teine). Pildil on teiste hulgas ka toimetaja Jüri Aarma (istub pildil kõige parempoolsemana) ning kohe tema kõrval peatoimetaja Erki Berends (lipsu ja triibulise särgiga). Jaan Rõõmussaart saab näha tagareas laevamaalist vasakul. (Erakogu)

"Enamik raadioajakirjanikke oli kogu elu teinud ühtmoodi lugusid, kes polnud tohtinud ühtegi reportaaži lasta väikestki vimkat. Tulijatele ei saanud pakkuda mingeid tavapärasest erinevaid palgaolusid. Seda rohkem sai räägitud võimalustest, millega sai tõsimeelsete tegijate seas muuta argise raadiotöö enda jaoks huvitavamaks ja põnevamaks," mäletab Erki, kes juhtis toimetust 1997. aastani.