Hollywoodi legend Jane Fonda tunnistas esimest korda, et ta on vägistamisohver.

"Mind on vägistatud, mind on lapsena seksuaalselt kuritarvitatud ja mind on vallandatud, sest ma ei maganud ülemusega. Mõtlesin ikka, et see on minu süü – et ma ei teinud või öelnud õiget asja," ütles näitlejanna Net-a-Porter’ intervjuus, mille tegi tema noor kolleeg Brie Larson.

"Tean noori tüdrukuid, keda on vägistatud ja kes isegi ei teadnud, et see on vägistamine. Nad mõtlevad: "Küllap ma ütlesin ei kuidagi valesti.""