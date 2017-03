Harjumaal sügavalt Vääna metsast leidis jalutaja eile kaks taksikoera, kellest üks oli juba surnud. Teada on, et loomad vaevlesid metsas vähemalt kümmekond päeva, sest esimest korda kuulis mees, kes koerad avastas, metsas haukumist juba kümme päeva tagasi, kui ta oma koertega jalutamas käis. Siis ta haukumisest numbrit ei teinud arvates, et keegi jalutab enda koertega. Eile aga, kui mees jälle koertega jalutamas käis, kostis metsast taas klähvimist. "Eile jalutades kuulis mees uuesti peenikest haukumist ja otsustas metsa sisse minna, et vaadata, kas mõni koer on ketiga puu külge kinni jäänud," kirjutas Eesti Loomakaitse Liidu Lääne-Eesti piirkonna juht Kaija Paalberg oma Facebooki lehel. Mees leidis eest kaks väikest nälginud taksikoera, kellest üks oli juba eluvõitlusele alla andnud. Koerakesed olid endale kraapinud sooja saamiseks mulla sisse pesa.

Ellujäänud looma jaoks ei olnud aga kannatusterada abimehe saabumisega veel lõppenud. Kaija Paalbergi sõnul helistas härra loomade hoiupaika Tallinnas, millel on Väänaga leping, kuid kätte ei saanud ta sealt telefonitsi kedagi. "Kogu aeg oli kõne ootel, 10 minutit istus mees kannatlikult liinil ja ootas. Kahjuks kordus sama ka täna hommikul,“ kirjutas Paalberg. Naine selgitas Õhtuleht.ee-le, et Tallinna lähivaldadel on endiselt jõus lepingud Tallinna hoiupaigaga, kuigi juba pikemat aega tegutseb Tallinnas Paljassaares ka loomade varjupaik.