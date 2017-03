Ta nimetas Obamat haigeks inimeseks ja järjekordses säutsus väitis: "Ma vean kihla, et hea advokaat suudaks faktist, et Obama mu telefoni oktoobris, enne valimisi, pealt kuulas, teha hiilgava (kohtu)asja!"

Nädalalõpul küsis massimeedia nii Ühendriikides kui ka mujal maailmas: Trump süüdistab, aga kus on tõendid?

President mängis sel ajal oma Florida maavalduses golfi ja kohtus paari valitsusliikmega. Polnud niisiis kommentaarideks kättesaadav.

Pealtkuulamisjutul on tegelikult pikem eellugu.

Kuulati pealt või mitte?

1978. aastal asutas USA Kongress erilise salakohtu, mis võib lubada jälgida USA kodanike kirjavahetust ja neid pealt kuulata juhul, kui neil inimestel lasub kahtlus seadusevastases ühendusepidamises välisriikidega. Oma õigustelt on see kohus peaaegu võrdne ülemkohtuga, kuid ei avalikusta oma otsuseid. President ei saa nõuda sellelt kohtult õigust salatoiminguteks. See on justiitsministeeriumi ülesanne FBI või mõne teise julgeolekuagentuuri ettepanekul.

Läinud suvel kirjutas hästi informeeritud endine Briti parlamendiliige, literaat Louise Mensch, et sellise kohtu loal uurib FBI Trumpi äride võimalikke tehinguid Venemaa pankadega. Kaks kuud hiljem kinnitas BBC Menschi väidete paikapidavust, lisades, et tõsisemad uuringud Trumpi meeskonna tegevuse asjus algasid oktoobris. Kuid Briti ajaleht Guardian oli jaanuaris saanud informatsiooni, et erikohus lükkas FBI palve tagasi ja palus neil oma ettepanekut paremini fokuseerida. Samas on teised ajakirjandusväljaanded väitnud, et oktoobris alanud uurimine kestab siiani: uuritakse Trumpi ja tema meeskonna kontakte venelastega ja Trumpi ärisidemeid Venemaal. Uurimist juhib FBI, abiks rahvuslik julgeolekuagentuur ja finantskuritegudega tegelevad rahandusministeeriumi töötajad.

Jutud pealtkuulamisest vaibusid mõneks ajaks. Läinud nädalal tuletas aga USA raadiosaate juht Mark Levin seda meelde: kas Barack Obama püüe Trumpi valimisvõitu takistada ei meenuta vaikset riigipööret ja kas ei tuleks hoopis tema administratsiooni tegevust uurida, selle asemel et tuhnida Trumpi meeskonna väidetavates sidemetes Vene ametiisikutega? Levini öeldu korjas üles ja täiendas populaarne padukonservatiivne väljaanne Breitbart News, mille peatoimetaja oli enne Valgesse Majja tulekut Trumpi meeskonna peastrateeg Steve Bannon. Ka suure televõrgu Fox uudiste saatejuht San Hannity säutsus kohe: "Mida Obama teadis? Ja millal ta (pealtkuulamisest) teada sai?"

Donald Trump, kes hoolega jälgib nii Breitbarti kui ka Fox Newsi, saigi innustust ilmselt neilt.

Jälgiti hoopis Vene saadikut?

USA Kongressi demokraadist liige Seth Moulton esitas kogu säutsuskandaalile oma seletuse: "Trump püüab tähelepanu eemale juhtida tõeliselt olulisest: tema meeskonna sidemetest Vene ametiisikutega. On selge, et kontakte Vene luuretöötajatega jälgitakse teraselt, see on oluline Ühendriikide julgeolekule. Kui sellise jälgimise ajal tuli muu hulgas välja Trumpi kampaaniameeskonna suhtlemine Vene ametiisikutega, siis on täiesti vale väita, et Obama kuulas spetsiaalselt Trumpi pealt. Vene saadiku Kisljaki suhtlus ja kirjavahetus on meie julgeolekutöötajate erilise tähelepanu all."