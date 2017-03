Prantsuse vabariiklased olid valinud Filloni oma presidendikandidaadiks, kuid varsti pärast seda ilmusid ajakirjanduses teated, et ta on oma abikaasale lasknud maksta sadu tuhandeid eurosid töö eest, mida naine kunagi teinud pole. Pärast seda on ta pidevalt poolehoidjaid kaotanud ja laupäeval avalikustatud arvamusküsitluse andmeil nõuab 71 protsenti valijaist, et ta loobuks kandideerimast.

Ta on endise presidendi Nicolas Sarkozy toetaja, kuid Sarkozy kandideerimisvõimalused võrreldes Juppe’iga, kellele ta eelvalimistel suurelt kaotas, on olematud.

Esimest korda pärast skandaali puhkemist tuli avalikkuse ette ka Filloni naine Penelope, kes andis intervjuu nädalalehele Journal du Dimanche. Tema sõnul tegi ta tublit tööd oma abikaasa parlamendiassistendina ja "me arutasime, kas on tark maksta abistamise eest mõnele võõrale või teha see töö ise ära. Me otsustasime, et minust saab tema assistent. Kõik on seadusega kooskõlas, iga viimane kui mulle makstud sent on deklareeritud."

Penelope rõhutas, et ta toetab oma meest ja veenab teda võitlust jätkama.