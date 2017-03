Kohalike omavalitsuse valimisteni on jäänud seitse kuud ning võib üsna kindlalt öelda, et see aasta tulevad valimised teisiti. Kõigepealt saavad need valimised olema mitmekümneaastase haldusreformi saaga esimene praktiline proovikivi. Küllap suudetakse valimised korraldada ka liitunud omavalitsuste uute piiride järgi ja tagada kõigi hääleõiguslike ligipääs hääletuskastide juurde. Kuid küsimus on sundliidetavatega, kel kaotada pole midagi ning kes on täis protestivaimu valmis kohtusüsteemi liitumiste vaidlustamisega proovile panema. Kui selliseid vaidlejaid saab olema palju, hakkaks Eesti kaart pärast poolikuid valimis välja nägema nagu auklik juust. Seadus lubab neis küll tagantjärele valimised korraldada, kuid liiga palju segadust ja määramatust on antireklaamiks nii haldusreformile kui valimiskomisjonile. Kaalul on märgatavalt rohkemgi, sest muutunud piiride järgselt sõelutakse nende valimistega välja ka inimesed, kes hakkavad valimiskogus järgmisel korral riigipead valima. Millises suunas valimiskogu suurus ja muutuv koosseis riigipea valimisi mõjutama hakkab, ei tea veel keegi.

Teine oluline küsimus on, milline saab olema nende valimiste põhiteema? Senise põhjal tundub, et selleks tõusevad keele- ja kodakondsusteemad ehk rahvusküsimus, kuna peaministripartei on teinud panuse vene valija kaardile. Mõistagi teeb vastandamine ühisosa leidmise raskeks ning Keskerakonna selline valik dikteerib valimisteema ka teistele erakondadele.

Üllataval tundub kõigi erakondade pink vähemalt Tallinna kui põhilahingupaiga linnapeakandidaadi leidmisel üsna lühike. Sotside pakutud Rainer Vakra vaevalt isegi usub oma võimalusse, Reformierakonna juhivalimistel hävinud Kristen Michal küsib endalt kindlasti, kas mitu korda järjest põrumine oleks talle kasulik, IRLi pole ühtegi nime välja käidud. Selliste tegijatega Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas ei kukuta ja nii saabki Keskerakond mõlgutada mõtteid Mihhail Kõlvartist kui linnapeast.