Eestlaste jaoks alkoholi sihtkohaks muutunud Lätis tõusis märtsist alkoholiaktsiis. Kui palju alkohol nüüd Valkas varasemast kallim on ja kas meie Läti piiriäärsed suured alkoholipoed hakkavad nüüd uksi sulgema?

Kõige rohkem tõusid Lätis kange alkoholi hinnad. Valka alkoholipoe esindaja ütles TV3 "Seitsmestele uudistele", et nemad kavatsevad hinda tõsta umbes kahe nädala pärast. Viin läheb kallimaks umbes 15 senti, kohvriõlledele tuleb 20 senti juurdehindlust, pooleliitrine õlu läheb üks sent kallimaks ja veinidel on viis senti juurdehindlust. Valka linnapea ei karda, et aktsiisitõusu pärast alkoturiste vähemaks jääb, sest Eestis on alkohol ikkagi kallim kui Lätis.

Valkasse on oodata uusi alkoholikauplusi.