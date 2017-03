Ilmselt on meist pea igaüks vihastanud eriarstide hiigelpikkade järjekordade peale. Miks ei ole vabu vastuvõtuaegu, ahastasin, kui eri haiglate digiregistratuurides suuniseid otsisin. Õnnestus siiski leida arstiaeg Kopli polikliinikus. Hajameelsuselt loksusingi trolliga kohale ja seisin registratuuris: „Ajasite päevad sassi, teil pole täna aega“.

Vaikisin kümmekond sekundit, naeratasin ja tänasin. Naine vaatas mind ja ütles, et leiame lahenduse. Ta helistas arstikabinetti ja uuris, kas tohter saaks mu kuskile vahele pigistada. On 21. sajand, mitte enam nõukaaeg, kus pudeli või kommidega kedagi meelitad. Tagantjärele aga mõtlen, et kui sinna uuesti satun, siis sellele prouale viin küll kommikarbi. Just inimlikkuse eest! Ka süsteemi taga on vaid inimesed.

Arstina töötav sõbranna ei mõista patsientide viha, kui nood enda arvates liiga kaua ukse taga ootama peavad. Või on arsti juurde tulijal lihtsalt halb päev ja ta elab end arsti peal välja. Rääkimata registratuuris töötavatest inimestest, kes peavad esimese löögi enda peale võtma. Rohkem mõistvust!

Juhtum oli õppetunniks, et hajameelsed peaksid kindlasti ka märkmiku enda ligidal hoidma.