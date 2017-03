Ajakirjanik Valve Raudnask küsib, miks on riigi tehtud dokumendifotod nii koledad?

Kui 80aastane kaebab, et ta ei näe passipildil hea välja, ei pruugi asi pildis olla. Paraku pole ka palju nooremad inimesed dokumendifotodega rahul. Koguni kooliõpilased pidid üksteisele dokumendipilte näitama ja siis võistlema, kes on pildil kõige imelikuma näoga. Minu 15 aastat noorem sõbranna oli pärast uue passi kättesaamist eriti resoluutne: „Usu, Valve, ma näen kirstus ka kenam välja.“

Loomulikult on see suur kergendus, et dokumendifoto saamiseks ei pea fotograafi juurde minema, vaid saab politsei- ja piirivalveameti büroo fotoboksis pildi ära teha. Pealegi on see tasuta.