Saanud kätte oma kauba, hakkas ta väljuma. Samal ajal märkas ta, et bensiinijaama sisenesid kaks naist. "Need naised küsisid midagi [vene keeles] ja leti taga olnud poiss vaatas neile kuidagi nii nõutult otsa. Ja siis ma ütlesin, et rääkige palun teenindajaga eesti keeles." Seepeale otsustanud üks naistest Liisat tõugata. "Tõukasin teda vastu, sest noh, mis sa tõukad!" Järgmisel hetkel sai Liisa rusikahoobi näkku ja kukkus pikali. Ta kirjeldab, et naine sai vaid hoogu juurde, kuniks tuli keegi mees, kes sekkus vahele.

Liisa kirjeldab, et läks eile õhtul pärast "Eesti Laulu" finaali koos sõbrannadega Kannu Kõrtsi. Tagasi koju läks ta aga üksi: "Võtsin Kannu Kõrtsi eest takso ja tahtsin minna Statoili, et süüa osta," kirjeldab ta, et takso pidi teda bensiinijaama juures ootama jääma.

"Ma ei saanudki aru, kes see lõpuks peksis, ja sellepärast tuli ka eksitus selle taksojuhi teemaga," vihjab Liisa Elu24-s avaldatud artiklile, kus oli kirjeldatud et tema peksjatega liitus ka taksojuht. Igal juhul mäletab ta seda, et bensiinijaamast lohistasid võõrad ta mööda asfalti oma autoni, kus jätkasid tema tagumist küll käte ja jalgadega. Lisaks veel peksti ta pead vastu maad. "Tahtsid mind toppida enda autosse, aga ma ei tea, mis põhjusel see ei õnnestunud. Võib-olla siis oligi see hetk, kus lasti gaasipüstolist," arvab Liisa ja tunnistab, et selle koha pealt on tal mäluauk.

"Siis ma sain vist püsti ja nad toppisid mu minu taksosse, kus ma siis lõpuks olin." Taksosse järgnes naistega kaasas olnud mees, kes peksis naist edasi, kuni kohale jõudis turvafirma. "Siis ma lihtsalt leidsin võimaluse joosta Statoili sisse, üks naine kohe mu kannul." Statoili töötaja märkas põgenevat Liisat ning avas talle kiibiga lukustatud ukse, mis viis tagaruumi. "Ma olin lihtsalt nii šokis, et kuni politsei saabumiseni olin seal."

Pärast politsei saabumist viidi Liisa koheselt kiirabiga haiglasse uuringutele, kus luumurde ei tuvastatud. Ta kurdab aga siiski, et ilma valuvaigistiteta ta praegu hakkama ei saa, sest kogu tema keha on marrastustega kaetud ja igemed katki.

Politsei alustas kriminaalmenetlust

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava sõnul jõudis politsei Tammsaare teel asuvasse bensiinijaama kella 3.50 ajal. "Kuna Häirekeskusesse laekus info, et sooritatud on ka lask, said politseinikud kõrgema prioriteediga väljakutse," selgitab Aava. Väidetava lasu sooritas 54aastane mees.

"Kontrollimisel selgus, et tegu oli taksojuhiga. Esialgsetel andmetel oli ta sõidutanud kliendi, 25-aastase naisterahva, Tammsaare tee Statoili. Kui ta oli kliendi kohale toonud, märkas mees, et naisele tulid kallale 30-aastane ja 44-aastane naisterahvas," kirjeldab Aava. "Kui taksojuht läks kaklust lahutama, ründas teda ühe naisterahva 37-aastane meestuttav ja lõi taksojuhti. Sellepeale jooksis mees oma sõiduki juurde ja võttis välja gaasipadrunitega relva ning tegi hoiatuslasu õhku."

Pressiesindaja sõnul viisid politseinikud kõik osapooled politseijaoskonda, kus viidi läbi esmased menetlustoimingud ja võeti ütlused. "Kuna kõik sündmuse juures olnud inimesed, välja arvatud taksojuht, olid alkoholijoobes, ei olnud võimalik välja selgitada tüli tekke põhjust ning sedagi, kes keda esimesena ründas. Seetõttu vabastati kõik osapooled peale ülekuulamist ning ütluste võtmist," ütleb Aava ja lisab, et juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.