Nädal toob üksjagu seiklusi, kuid hoiduma peaks liigse entusiasmi eest. Tead ju küll seda ütlemist, et agarus on ogarus. Ka sinu enda tuju on ennekõike ülev ja entusiastlik. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi.

Võid rõõmustada − sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Mõistad nüüd selgemalt, kes oled, kuhu minna tahad ja mis sinu ümber toimub. Sa ei pea teadma kõike, et saavutada seda, mida soovid.

KAKSIKUD

Mida rohkem oled nüüd muutustele avatud, seda paremaks muutub sinu elu. Mida rohkem suudad minevikku jätta tagaplaanile, seda õnnelikumaks saad. Ära too mineviku taaka endaga kaasa olevikku. Sinu ideed kannavad vilja ja emotsioonid suurenevad, aga nende eest saad vastutada vaid ise. Astu edasi, sest mõõgad asuvad sinu selja taga, mitte sinu ees – tee on vaba.

VÄHK

Juhul kui sinu elu on olnud pingeline, on viimaks näha nende vähenemist. Kõik sinu ümber ei pruugi küll olla ideaalses korras, kuid aitab ka seegi, et saad kergemini hingata. Võta aega iseenda jaoks, et saaksid teha selgeks, kuhu sa edasi tahad minna. Aitab ka väike jalutuskäik looduses.

LÕVI

Pole välistatud, et tunned viha kõigi ja kõige vastu, kuid ära ela seda teiste peal välja. Tee selgeks, mis on sinu viha allikas, kuna vastasel juhul võid rikkuda sõprussuhteid ja seada ohtu töökoha. Ära karga inimestele kraesse lihtsalt seepärast, et nad on sinu ümber. Pea meeles, et kui tunned, et vajad abi, ära karda seda küsida.

NEITSI

Uuel nädalal naudi kõike uut, võta ette uusi asju ning proovi kas või korraks elus riskida. Aeg soodustab probleemidele otsa vaatamist väga lihtsameelsel koel – mida keerukamaid lahendusi otsid, seda suuremate takistustega kokku põrkad. Siiski tasub alati ka jalge ette vaadata, mitte pea üksnes pilvedes hoida.

KAALUD

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Ka sinu finantsolukord muutub paremaks, saad ehk kingi või võidad lotoga. Tunned end üleüldiselt energiliselt, ka sinu tervis peaks olema igati tasemel. Seega kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida (lähi)tulevikus teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks.

SKORPION

Järgneva nädala jooksul tõusevadki esile peamiselt tööga seotud küsimused, seega kui oled mures töö pärast, pole praegu selleks enam põhjust. Ebakindlusel ja minevikus tehtud vigadele ei tasu tagasi vaadata, sest oled tööalaselt ammu nendest üle. Usalda iseennast ja tulevikku.

AMBUR

Tunned end ambitsioonika ja eesmärgile suunatuna. Mõtted on viljakad ja positiivsed. Tee nüüd ära kõik see, mida varem pole viitsinud. Või tee nendega vähemalt algus. Lootust on, et praegune energia annab jõudu hiljem need lõpetada.

KALJUKITS

Sinu elus on küllaga potentsiaali millegi uue alustamiseks, mida oled seni edasi lükanud. Kui alustad sellega nüüd, saadab sind edu. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel. Küll aga tasuks ettevaatlik olla, et loorberitele mitte puhkama jääda – kõik tuleb üsna kergelt ja laabub kergelt, kuid osa tööst ootab veel ees.

VEEVALAJA

Tähelepanu on pööratud perele, kodule, partnerile, töökaaslastele ja iseendale. Kui tead, mis on sulle hea ja talitad selle järgi, ei peata sind miski. On hea aeg jagada oma mõtteid ja tundeid ka teistega, mitte hoida neid vaid endale. Aita neid, kes vajavad abi ning tunned, kuidas toimuvad muutused ka sinus endas.

KALAD