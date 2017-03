Kui Koit Toome arvas enne "Eesti laulu" finaali Õhtulehega rääkides, et ilmselt on tema tütre Rebecca telefoniarve pärast finaali muljetavaldav, siis nii see juhtuski! Rebecca tõdes ETV saatele "Hommik Anuga", et helistas oma isa loo poolt suisa 30 korda.

"See oli hästi eurovisioonilik laul," rääkis Rebecca, miks laulu edu saatis. Rebecca lisas, et saab kindlasti kaasa aidata, et isal ka Eurovisioonil hästi läheks. "Et ma oleks hästi tubli ja hea laps," rääkis tüdruk, mis tal lähikuudel plaanis on.