Kaksikud

Kui oled ostusõltlane, siis hoia poodidest ja ostukeskustest eemale! Nimelt mõjuvad ilusad ja kallid asjad sulle nagu narkootikum, millest sa ei suuda loobuda. Võid kulutada ka muid ressursse peale raha.

Vähk

Sinu suhtumine on liialt fanaatiline ja äärmuslik. Sul võib tekkida kinnisidee, mis hakkab sind painama ning millest sa enam lahti ei saa. Õige partneriga koged aga võimsaid tundeid.

Lõvi

Hetkeseis võib su hingesügavustest välja tuua nii vaimustust kui ka rahutust. Võiksid nüüd oma vaimusilmas visualiseerida kõike seda, mida tahad lähiajal või ka kaugemas tulevikus saavutada.

Neitsi

Sinus on mingi rahutus ja püsimatus, mis ei lase sul piisava tõsidusega vajalikele töödele keskenduda. Päev soosib uute muljete kogumist, kohtumisi uute nägudega ja uute ideede genereerimist.

Kaalud

Kuu-Veenuse kvadraat võib tuua päeva tavalisest rohkem suhteid või siis tekitab mõni isik sinus lihtsalt suuremat huvi. Kuna soovid kõigile meeldida, võid lubada asju, mida sa ei suuda täita.

Skorpion

Kuu ja Pluuto opositsioon võib päeva teises pooles tekitada sinus kriitilise meeleolu, mistõttu kipud sekkuma sinna, kuhu sind ei vajata. Hoia oma terav keel hammaste taga! Kuid sul on palju vaimset energiat.

Ambur

Õige päev asjade korrastamiseks ja süsteemi viimiseks. Samuti uuendamiseks ja vigade paranduseks. Jälgi siiski, et sa ei uuendaks ega muudaks asju, mis selleks veel küpsed ei ole.

Kaljukits

Täna võib mõni kohtumine või uus tutvus sulle tugevat emotsionaalset mõju avaldada. Teine võimalus on see, et sa suhtud inimestesse kahtlusega ning võtad sisse kaitsepositsiooni.

Veevalaja

Võimalik, et tööd on väga palju, ent paraku oled sa ise pigem naudingute kui töötegemise lainel. Rutiin ajab sind oksele, otsid põnevaid teemasid, mida saaks sõprade või sõbrannadega arutada.

Kalad