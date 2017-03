Jäär Kosmiliste võngete poolt on võimendatud põhiliselt just pidutsemise, lõbude ja naudingute liin. Kuid probleemiks võib sinupoolne liiga jäik või veider suhtumine – eriti just mõnda kitsasse valdkonda. Sõnn

Öösel kell 2.34 sisenes Sõnni märki meheliku jõu ja energiaplaneet Marss. Seega on aeg kuni 21. aprillini soodne aktiivseks füüsiliseks tegevuseks, sportimiseks, aktiivseks energia kulutamiseks.

Kaksikud Kipud liiga palju lobisema tühjast-tähjast. Või vastupidi – tuleb keegi külla ja kukub sulle kõiki maailma uudiseid ümber jutustama. Vajalik on teha vahet olulise ja ebaolulise vahel. Vähk Võimalikud on intellektuaalseid pinged. Seetõttu võib minna tuliseks vaidluseks. Keegi võib üritada sulle selgeks teha, et su arusaamised maailmaasjadest on ajast kõvasti maha jäänud. Lõvi Kuu liigub Lõvi märgis. Sinus on palju sisemist uhkust. Valid inimesi vaid sulle teadaoleva mõõdupuu järgi. Iga matsi seltskond sulle juba ei sobi! Võiksid olla veidi tolerantsem ja sallivam inimeste erinevuste suhtes. Neitsi Planeetide asend aktiviseerib sinu alateadvuse - paraku just negatiivse külje pealt. Oled liiga tundlik ja kujutad ette olematuid asju. Päev nõuab ka poolikute tööde lõpetamist ja otsade kokkutõmbamist. Kaalud Päevas võib olla mingi vastuolu meeldiva seltskondliku suhtlemise ja sügava-meditatiivse meeleseisundi vahel. Sa kas oled veidi liiga edev ja kergemeelne või satud hoopis sügava mõtisklemise lainele. Skorpion Päikese sekstiil Pluutoga võimendab sinus olevat loomingulisust ja võimet näha sügavalt asjade ja inimsuhete sisse. Valitseb positiivne harmoonia sügavuse ja loominguliselt mängleva suhtumise vahel. Ambur Kipud ennast liiga palju samastama oma ideede ja maailmavaatega, mistõttu solvud kergesti, kui keegi su teooriatega nõus ei ole. Arvesta ikka ka teiste arvamustega ja suhted hakkavad palju paremini laabuma. Kaljukits Hetkel on sul kalduvus väga keeruliselt mõelda ning otsida kõiges mingit varjatud tagamõtet. Püüa olla siiram ja loomulikum! Kuid aeg on soodne mõnesse teemasse täiega süvenemiseks. Veevalaja Sinu ja teiste vahel on palju selliseid peegeldusi, mis võivad sulle palju õpetada. Ka su partner võib sulle anda palju uusi ideid. Kalad