"Mulle meeldib, et et kogu teekond on mu jaoks olnud selline, et ma pole teinud ühtki kompromissi. Ma pole midagi teinud selleks, et pälvida kellegi heakskiitu ja see on minu jaoks isiklik saavutus," räägib "Eesti laulu" teise koha omanik Kerli.

Kerli soovib Koidule-Laurale õnne ja ütleb, et oli tõeliselt tasavägine finaal. "Eestlasi on 1,3 miljonit ja meil on 10 esitust, mis võiks kõik maailmas tipus olla. Olge oma kunstimaastiku üle uhked, meie kunst on maailmatasemel."

Vaata videost, mida Kerli Õhtulehele veel rääkis.