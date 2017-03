"Tunne on täiesti võrratu. See on kõige tugevam "Eesti laul" läbi aegade ja siin platseeruda kolmandale kohale on suur au," õhkab pronksmedalist Rasmus Rändvee.

Rasmus ütleb, et ta on kaks aastat olnud avalikkuse pilgu alt eemal ja valmistunud iga päev hetkeks, et olla "Eesti laulu" laval. "On tore teada, et see kaks aastat enesearendust ja uue enese leidmist pole läinud luhta."

Vaata videost, mis on Rasmuse edasised plaanid ning mida ta Õhtulehele veel rääkis.