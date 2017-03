Koit Toome ja Laura on võitjad. Kuigi Laural päeval eriti häält polnud, võttis ta end "Eesti laulu" laval kokku ja võit pandi taskusse.

"Ma lootsin südamest, et me saame oma loo maksimaalselt hästi ära teha, muidugi ma muretsesin Laura pärast. Mul on tulnud vanema venna emotsioonid," ütleb Koit, mis tunded teda enne lavaleminekut valdasid. Laura sõnab, et ta oli väga õnnelik, sest hääl oli hakanud temasse tagasi tulema ja ta teadis, et suudab end esinemiseks kokku võtta. "Muidugi alati mõtled, et kas kleit on ilusti ja ega ma ei kuku siin trepil."

Koit saab kuu aja pärast teise lapse isaks. Mis siis saab? Seda näed ja kuuled juba videost. Lisaks räägivad Laura ja Koit, mis tunded valdasid neid, kui Laura kolmapäeva hommikul täiesti hääletult ärkas.