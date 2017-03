Pärast "Eesti laulu" võitu rääkisid Koit Toome, Laura Põldvere ja Sven Lõhmus, et neil vedas, et üldse laupäeva õhtul lavale said tulla – nimelt olid Laural tõsised probleemid häälega.

"Ta on uskumatult tubli tüdruk, sest see on üsna võigas,“ ütles Sven Lõhmus.

"Tõesti raudne naine ja selline respect tema suhtes,“ lisas Koit.

Nii Laura kui Koit kinnitasid, et ei uskunud võitu – kui Ott Sepp ja Märt Avandi tegid laval nalja, et ümbrikud võitja nimega läksid sassi, jäid nad seda isegi hetkeks uskuma. "Mina olin valmis galantselt oma saba võtma ja lavalt alla kõndima,“ muigas Laura. Koit tunnistas, et teda tõmmati selle naljaga küll haneks.

"Pidin täna minema tuttavate juurde peole, aga tundub, et plaanid lähevad sassi. Kui me olime žüriihääletuses kusagil keskel, siis mõtlesime, et ei võida ja hea, et saime kolme hulka. Võit oli tõeline maksahaak ja šokk,“ rääkis Koit.

"See on uskumatu, et rahvas hääletas meid esimeseks,“ nõustus ka Laura.