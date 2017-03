Kes on see, kes on sedavõrd palju aastaid nii väga tahtnud saada Eurovisionile? Loomulikult Rolf Roosalu!

Andekas laulja on püüdnud enam kui kümme korda pääseda Eurovisionile, esinedes nii solisti kui ka taustalauljana. Siiamaani edutult. Nüüd aga õnnestus temalgi võita tänu sellele, et on Koit Toome ja Laura taustalaulja.

Palju õnne tervele "Verona" tiimile!