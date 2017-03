Kolmas reklaam viskas nalja Eesti märgi üle, rääkides Eesti imelisest loodusest ja loomadest, pakkudes välismaalastele võimalust metsloomi maha kõmmutada. "See on Eesti, tulista, tapa ja lõbutse!". Ma pole päris kindel, kas see näiteks "Welcome to Estonia" asemel Eesti hüüdlauseks sobiks...Kuigi Sepp ja Avandi nägid klipis välja nagu päris soomlane ja venelane! Sellest reklaamist räägitakse veel kindlasti tükk aega!

Neljandas reklaamis mängis Avandi poliitikut, kes poes proletariaatidega suhtles. Ega ausalt ei mäleta isegi, mida ta kõike lihtrahvale poes kokku lubas. Kuid selle reklaamiga tuli koheselt meelde "Tujurikkuja" "Õnne 13"ne sketš, kus Avandi ja Sepp samasuguse kalanäoga mittemidagi sõnu laususid.

"Lööme poole vähem!" lauset on vist tänapäeva Eestis sama vajalik levitada kui Ossinovski põhilauset "Joome poole vähem!". Poliitikud, jookske tormi ja tehke see enda reklaamlauseks! Muidugi said Avandi ja Sepp hullude mängimisega suurepäraselt hakkama.

Järgmiseks siis visualiseeriti raadioreklaame. Naljakas, et ma isegi olen varem mõelnud, kuidas need reklaamilugejad stuudios neid reklaame sisse loevad. Tore oli näha, et mu ettekujutlus vastab suuresti reaalsusele!

Muidugi tuli ka reklaam, mis tegi nalja igasuguste toidutalumuste kohta. Aga ma usun, et sellise habemesupi tegemiseks ei ole vaja välismaalt eksperte tuua, miks mitte võtta kasutusele Igor Mangi habe? Saab ehk head õnne või teadmisi tulevikustki kaasa!