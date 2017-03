Teada on, et ühel tänaõhtusel "Eesti laulu" suurfavoriidil Laural on häälega üsna kehvad lood. Koit Toome rääkis eile, et Laura on mitu päeva antibiootikume võtnud. Nüüd jagab mees ka fotot sellest, kuidas Laurat minutid enne finaali algust turgutatakse.

Poolfinaalis Laura ei laulnud, tema partii tegi ära taustalaulja Kaire Vilgats. Lauljatar lihtsalt pidi oma häält hoidma ja laulab finaalis esimest korda. Koit jagas enne finaali algust oma Facebooki lehel pilti, millelt tundub, et Laurale tehakse kurku süsti.

Uku Suviste rääkis poolfinaalis Õhtulehele, et on olemas süst, mida lauljale kurku tehakse, et artist laulda saaks, kui tal on läinud nii halvasti, et hääl on kadunud.

Hoiame pöialt, et Laura täna õhtul oma elu parima esinemise teeks!