Õhtuleht püüdis Saku suurhallist kinni Poli Genova, kes kaks korda Bulgaariat Eurovisionil esindanud. Täna on Poli üks žüriiliikmetest. Naine ütleb, et pole meelega ühtki laulu kuulanud, sest tahab hääletada hetkes.

Poli ütleb, et tema jaoks on eurolugude juures kogu kompott - laul, lavaesitus ja see, kuidas artist end laval tunneb. Põhiline on see, et artist oleks hetkes kohal.

Vaata videost, mida Poli Õhtulehele veel rääkis.