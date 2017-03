Kirjanik ja talupidaja Kati Saara Vatmann jäi Raplamaal joobes autojuhtimisega vahele.

Lääne politseiprefektuur kinnitas, et 2. märtsil kell 11.37 peatas politsei Valtu-Kumma tee 2. kilomeetril kontrollimiseks sõiduauto Volkswagen, mida juhtinud 49-aastase naisel tuvastati joobe tunnused. Juhtunu osas algatati kriminaalmenetlus, edastas Delfi Publik.

Delfi andmetel oli tegu kirjanik Kati Saara Vatmanniga. Küsimusele, kas joobes juhtimine aset leidis, vastas Vatmann, et see vastab tõele. "Ma olen oma karistuse saanud ja ma tean, et olen eksinud," sõnas Vatmann ning täpsustas, et detailsemalt ta teemat ei kommenteeri.

Vatmannil pole see esimest korda joobes peaga autot juhtida. Kuus aastat tagasi kirjutas Õhtuleht, et toona kahel järjestikusel päeval purjus peaga roolist tabatud Vatmann süüdistas joobe põhjustamises südametilkasid ning kange alkoholi jaoks ei olevat tal tol ajal rahagi.