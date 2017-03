Staažikas eurolaululooja Sven Lõhmus, kelle tänavune lugu on 18. "Eesti laulu" ajaloos, on küll 2010. aastal öelnud, et "mitte üks eurolaul enam", kuid nüüdseks lähtub ta sellest, et konkursil osalemine annab talle võimaluse teha artistile promo.

"Meil on plaadifirma Moonwalk ja muu hulgas tegeleme me oma artistide promomisega,“ ütles Sven Lõhmus LP-le antud intervjuus. "Konkursile minek on ikka üsna kaalutletud otsus – hoida artisti pildis –, mitte lihtsalt sportlikust hasardist uisapäisa võistlema tormamine. Kuigi mis seal salata, kui juba konkursil osaled, siis on hasart täiesti olemas. Alati! Mingis mõttes ongi "Eesti laul" nagu spordivõistlus: kunagi ei tea, mis juhtuda võib ja mis sind ees ootab.”

Sven Lõhmuse intervjuud tervikuna loe Eesti Päevalehest.