Täna õhtul selgub "Eesti Laulul", kes esindab Eestit Kiievis Eurovisioni lauluvõistlusel. Õhtuleht hoiab kätt pulsil ning edastab Saku Suurhallis toimuvat!

FINALISTIDE ESINEMISJÄRJEKORD:

1. Liis Lemsalu - "Keep Running"

2. Koit Toome ja Laura - "Verona"

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

4. Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

5. Daniel Levi - "All I Need"

6. Elina Born - "In or Out"

7. Ivo Linna - "Suur loterii"

8. Rasmus Rändvee - "This Love"

9. Ariadne - "Feel Me Now"

10. Kerli - "Spirit Animal"