Iraagis Mosulis korraldas Islamiriik oma tugipunktist keemiarünnaku.

Keemiarünnakut kinnitas BBC-le Rahvusvahelise Punase Risti meedik Mosuli läheduses asuvast Irbilist.

Keemiarünnakus said vigastada tsiviilisikud, nende seas 11aastane poiss ja ühekuune imik. Poisil on hingamiskahjustused ning nahavigastused. Meediku sõnul pole veel tuvastatud, millise kemikaaliga oli tegu.

Mosuli idaosale korraldati kaks rünnakut, mille järel inimesed tundsid kemikaali lõhna. Aine oli söövitava toimega, see põhjustas oksendamist, köhimist, silmade punetust ja muid ärritusi.

Pommid tulistati Mosuli lääneosast, mis on Islamiriigi kontrolli all. Islamiriiki on ammu kahtlustatud keemiarelvade valmistamises ja kasutamises nende kontrolli all olevatel aladel Iraagis ja Süürias.