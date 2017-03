Tallinna kauneim naine on Karina Prants.

"Arvan, et võitsin sellepärast, et suutsin jääda iseendaks," märgib Miss Revali tiitliga pärjatud kaunitar Karina Prants. Ta tunnistab, et ei uskunud oma võitu, kuid on selle üle siiralt õnnelik.

Eile sai Tallinn üle aastate taas iluduskuninganna. Miss Revali kroon pandi pähe 19aastasele maaülikooli tudengile Karina Prantsile.

Miss Reval 2017 (Alar Truu)

Karina on öelnud, et tahab missina tõmmata rohkem tähelepanu suurperede keerulisele olukorrale. Tema isa, Janno Prants, on laskesuusataja, kes on osalenud ka olümpiamängudel.