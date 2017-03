Pajuvärava talu elanikud saavad lõpuks ometi hinge tõmmata – saade "Meie pere ja muud loomad" sai läbi. Tööd aga mitte. Perenaine Heidi peab plaani maja pööningukorrus välja ehitada, siis saavad tütar Uma ja poeg Raju kumbki oma toa. "Ma ainult ei suuda välja mõelda, kuidas me sealt alla saame," on Uma esiotsa pisut murelik.

Sätin ennast fotograafiga Heidile, Umale ja Rajule külla pärast Kanal 2 menuka tõsielusaate viimast võttepäeva.

"Nii tore, et võtted said läbi. Saame lõpuks rahulikult olla," ütleb Uma (6) täiskasvanulikult. Ja muutub otsekohe jälle teleekraanilt tuttavaks pisut pööraseks tüdrukutirtsuks, kes ei püsi pudeliski paigal.

AEG HINGE TÕMMATA: Heidi tunnistab, et tunneb pärast saadet pingelangust. Aga see ei tähenda, et tööd talus vähemaks jääks. (Teet Malsroos)

"Tule, ma näitan sulle onni, mille ehitasin," lohistab ta mind oma tuppa, hoiatades, et ma legodele peale ei astuks. Laste tuba on Uma insenerisaavutusi täis – ta on nari alla ehitanud onni ja põrandal on mitu legolossi. Osa klotse on laiali, need on tõepoolest jala all valusad.