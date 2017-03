Häirekeskus teab, et kui teisel pool toru on vaikus, ei tähenda see veel, et keegi vajab abi. Millistel juhtudel otsustavad päästetöötajad selle peale välja sõita?

Tihtipeale valitakse häirekeskuse number hooletusest või siis on telefon rikkis. Häirekeskuse avalike suhete juht Jaana Padrik nendib, et kõnesid, kus teisel pool toru on vaikus, jõuab häirekeskusesse võrdlemisi vähe.

Häirekeskuse ekspert Edvi Freiberg ütleb: "Kui inimene ei räägi, siis on kuulda siiski tema hingamist, kõndimist, ümbruskonnas toimuvast aimu andvaid taustahelisid."

Ta lausub, et päästekorraldaja otsustab helide põhjal, kas tegu on tõelise hädaolukorraga ning kahtluse korral saadetakse kõigepealt kohale politsei ja vajadusel ka kiirabi.