Narvas ei taheta eesti keelt õppida? Tühi jutt. Narva lapsevanemad nõuavad haridusministeeriumilt, et riigikoolis, kus lapsed õpivad esimesest klassist eesti keeles, avataks sügisest veel üks esimene klass. Tahtjaid on nii palju, et ukse taha jääjad käivad kooli peale kaebamas.

Narva Vanalinna riigikool on Eesti koolide seas erand. Riik jahmerdab küll gümnaasiumidega, kuid põhikoolid on valdade-linnade rida. Riigikoolid, kus käib õpilasi alates esimesest klassist, on mõeldud andekatele lastele – näiteks Tallinna muusikakeskkool – ning hariduslike erivajadustega lastele.

Kuid Narvas on asjalood teistmoodi ja seal avas riik 2000. aastal keelekümblusmetoodikat kasutava põhikooli, mis nüüdseks on kasvanud gümnaasiumiks.

"Mul on koolijuhina kahju ja natuke isegi häbi, kuna ma ei saa kõiki soovijaid vastu võtta," ütleb riigikooli direktor Tatjana Stepanova. "Linnakoolidel seda probleemi ei ole, nemad peavad kõik soovijad vastu võtma."