Lego andis rohelise tule uuele komplektile viie legomehikese – õigemini legonaise – kujukesega, kes esindavad päriselt NASA heaks töötanud naisteadlasi ja –astronaute. Mänguasjade eesmärk on tutvustada naisteadlasi ja inspireerida tüdrukuid rohkem teadusest huvituma, kirjutab Gizmodo.com.

Teausajakirjanik Maia Weinstock, kes töötab ajakirjas MIT News, tegi mänguasjafirmale ettepaneku luua komplekt NASA naisteadlastest. Legol on kombeks, et kui mõni idee saab fännidelt üle 10000 poolthääle, võtab firma selle arutlusele. Weinstocki ettepanek ületas selle künnise ja teisipäeval teatas Lego, et kavatseb naisteadlaste komplekti valmis teha ja müüki panna.

Üks Lego-naistest on NASA matemaatik Katherine Johnson, mustanahaline teadlane, kellest rääkis selleaastane Oscarile nomineeritud film "Hidden Figures". Teised komplektis esindatud naised on arvutiteadlane Margaret Hamilton, esimesena kosmoses käinud ameeriklanna Sally Ride, esimene afroameerika naine, kes kosmoses käis, Mae Jemison, ja astronoom Nancy Grace Roman, kelle hüüdnimeks oli "Hubble’i Ema" – tänu tema tööle Hubble’i teleskoobiga.

Komplektis ei ole ainult kujukesed, vaid ka NASA-teemalised taustad ja ehitusklotsid. Eesmärk on näidata naiste tähtsust kosmoseuuringute ajaloos ja inspireerida väikesi tüdrukuid teadusest ja kosmosest huvituma.

Thrilled to finally share: @LegoNASAWomen has passed the @LEGOIdeas Review and will soon be a real LEGO set! https://t.co/rcyjANsVD9 pic.twitter.com/b9OVx5UBaL