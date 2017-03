"Minu kiusatus on kahtlemata suur õhuke pitsa. Seal on kindlasti peal sinihallitusjuustu ja jalapenosid. Liha pole oluline, aga peaasi, et on suur pitsa ja ainult mulle! Ma ei jaga seda kellegagi," räägib näitleja ja Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt .

Brigitte naudib oma lemmiktoitu meeleldi mõne põneva telesaate ajal. "Muusikaauhindade jagamine või "Eesti laul" või Eurovision," loetleb ta parimaid pitsakõrvaseid.

"Usun, et sellise tähtsa sündmuse juurde käib kindlasti pitsa. Laupäeval on "Eesti laulu" finaal, siis söön jälle," ütleb ta. Brigitte tunnistab, et pitsa ei satu tema toidulauale siiski kuigi tihti.

"Jälgin toitumist mõõdukalt. Mulle meeldib, kui magama minnes on kerge ja mõnus olla, kuulan oma keha. Aga kui on tunne, et ikkagi tahaks rasvast rämpstoitu, siis luban seda endale, kuid selline isu ei tule õnneks väga tihti."