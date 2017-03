Harukordne leid: ühe tähe ümber tiirleb seitse Maa-sarnast planeeti ()

Möödunud nädalal korraldas NASA pressikonverentsi, mida teadlased ja ajakirjanikud olid mitu kuud oodanud. Teadjamad küll eeldasid, et NASA annab teada mingist Spitzeri kosmoseteleskoobiga tehtud avastusest, tõenäoliselt uute Päikese­süsteemi-väliste planeetide leidmisest. Kuid avaldatu ületas kõik ootused: kosmoseteleskoobiga avastati täht, mille ümber tiirleb koguni seitse Maaga sarnanevat planeeti.

Süsteemi keskmeks on täht TRAPPIST-1. Lühend TRAPPIST viitab Tšiilis olevale teleskoobile (The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope), millega avastati tähesüsteemi kolm esimest planeeti juba 2016.

aastal. Nimelt kasutas NASA Spitzeri kosmoseteleskoobi uurimismeeskond ka maapealsete teleskoopide abi ja on nüüd leidnud ülejäänudki planeedid. Kosmoseteleskoobi andmete põhjal tegid astronoomid kindlaks, et planeedid on peaaegu sama suured kui Maa. On väga tõenäoline, et need koosnevad tahketest kivimitest.

KUNSTNIKU FANTAASIA: Tavatut planeedisüsteemi, kus taevakehad üksteisele ülilähedal asuvad, saab esialgu vaadata vaid kunstniku nägemuse kaudu, mis küll põhineb kosmoseteleskoobi andmetel. Selline võiks olla taevas planeedi TRAPPIST-1f pinnalt nähtuna. (Vida Press)

Planeedid on ninapidi koos