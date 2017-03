Inimeste silmis on kassidel lemmikloomadena pisut kahtlane maine. Meil on kujunenud arvamus, et kassid kõnnivad ikka omapäi ja jäävad lõpuni isepäiseks ja et inimese tegemised neile suurt korda ei lähe. Ka vanarahvas teab, et kui koer tuleb peremehega kaasa, siis kass hoiab ikka kodu ligi.

Kes ei teaks, et hiirekuningad on pärast pererahva kolimist oma vanasse elukohta tagasi pöördunud ning ei ole lasknud end heidutada ka väga pikkadest vahemaadest.

Paistab aga, et aegade jooksul on kassid oma suhtumist inimestesse muutnud. Nad on vist koertelt kombeid üle võtnud ning on nüüd valmis koos oma peremehe ehk siis inimsõbraga läbi tegema kõik trikid, mida inimese mõistus välja on mõelnud. Seda kinnitagu alltoodud video mustavalgekirjust rollerikassist.