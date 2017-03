Paljudele pole ilmselt võõras stseen menusarjast "Seks ja linn", kus peategelane Carrie avastab, et kallim on ta just märkmepaberile kritseldatud napisõnalise teatega maha jätnud. Kõlab uskumatult, ent sarnasel aral moel, telefonikõne või tekstisõnumi teel kaaslasest lahku minna on tänapäeval üsnagi popp. Neli noort inimest jutustavad oma loo sellest, millisel veidral viisil (ja põhjusel) on nende teed armastatuga lahku läinud.

Telefonikõne: kui sa siia ei koli, lähme lahku

Õnnetu otsa leidis ka Anatoli (28) imeliselt alanud armulugu. "Kolm-neli aastat tagasi käisin Peterburis messil, kus kohtusin kauni neiuga. Sidusin end täielikult ja panustasin kogu oma energia sellesse, et tal oleks hea.

Andsin endast sõna otseses mõttes kõik. Kui tekkisid probleemid, siis pidin neid lahendama mina, ja tegelikult ma tahtsingi neid lahendada – see oli asi, mis mind köitis," tunnistab mees. Tegu oli kaugsuhtega, ent noored said siiski üsna sageli kokku.