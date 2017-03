Kumba riigi presidendi vastuvõttu väisavad stiilsemad külalised?

Kes siis ikkagi on moekamad, kas eestlased või soomlased? Üks võimalus seda teada saada on vaadata, mida kannavad tähtsad tegelased kummagi riigi presidendi vastuvõttudel.

Seejuures tasub olla valmis üllatuseks. Arvamus, et Eesti eliit teeb põhjanaabritele pika puuga ära, ei ole sugugi õige. Nimelt ei pane retuusiusku soomlased pidupäeva puhul sugugi peenemaid retuuse jalga, vaid toovad välja oma hoopis peenema, väljapeetuma ja moekama külje.

Ehk siis just selle poole, mida põhjanaabreid tänaval vaadates sageli ei näe. Märkimist väärib seegi, et kui eestlaste vabariigi aastapäeva vastuvõtul on külaliste seas ikka mõni mässumeelne, kes on tulnud kohale tossudes, T-särgis või riputanud kaela peenisekujulise kaelakee, siis soomlased suhtuvad oma aastapäeva vastuvõttu siiski teatava konservatiivsusega ning tohutuid ämbreid ei tasu otsida.