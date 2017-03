"Eesti laulu" finaalis astub lavale ka 2015. aastal Eurovisioni võitnud hurmur Måns Zelmerlöw. "See saab lõbus olema. Ma väga ootan seda,“ kinnitab Måns. Mees kergitab pisut ka saladuskatet. „Ma esitan oma Eurovisioni võidulugu "Heroes“ ning uut singlit "Glorious“.



Måns on ka üks neist, kes esimeses voorus meie finalistidele punkte jagab. Nimelt selguvad televaatajate ja žürii häälte liitmisel kõigepealt kolm superfinalisti, kes uuesti hääletustulle lähevad. Siis on võim puhtalt televaatajal. Muide, Måns paljastab, et ta pole võistlejaid enne finaali üle kuulanud. "Olen lihtsalt suurema osa ajast tööd teinud. Nii ongi lõbusam tulla, et saan kaks päeva ainult "Eesti laulule“ keskenduda. Loodetavasti üllatatakse mind heas mõttes.“



Mis Månsi jaoks aga olulisem on – kas laul või lavashow? "Esiteks ikka laul ise. Ma ei usu, et suudad inimesed ära petta, kui su laul piisavalt hea pole. Loodetavasti me näeme laulu, mis võidab Eurovisioni. Aga muidugi hindan ma ka etteastet.“ Måns on Tallinnas pühapäevani, siis läheb Islandile,et sealsest eurolaulu valimisest osa võtta.

Enne pühapäeva tahab ta aga avastada Tallinna ööelu ja ära käia Patarei vanglas. "Olen selle kohta palju kuulnud.“



Zelmerlöw räägib, et on kahe aasta jooksul pärast Eurovisioni võitu muutunud rahulikumaks. "Ma olen alati pingutanud, et kaugemale jõuda ja teen seda siiani. Nüüd tunnen, et mul läheb piisavalt hästi ja peaksin enda üle uhke olema ja et on väga normaalne nädalas paar päeva vabaks võtta.“

Muide, pikka aega vallaline olnud Zelmerlöw on nüüd võetud mees. Vaata videost, mida Eurovisioni võitja meile oma pruudist ja tegemistest rääkis.